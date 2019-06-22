Сарри хочет, чтобы Роналду играл на позиции центрфорварда

Автор: Роман Шлуинский 0

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри провел встречу с нападающим команды Криштиану Роналду. Во время нее 60-летний специалист поведал футболисту о том, на какой позиции он видит португальца.

Сообщается, что Сарри желает, чтобы Роналду играл на позиции центрфорварда. По его мнению, тогда Роналду сможет забивать еще больше – около 40 голов за сезон.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 43 матча во всех турнирах. Он отметился 28 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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