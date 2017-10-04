Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после стыка с Паулиньо

Форвард Неймар был вынужден покинуть тренировку сборной Бразилии еще до окончания занятия. Причиной стал конфликт с Паулиньо.

25-летний футболист получил ушибы в стыках с полузащитником Паулиньо и нападающим Диего Тарделли. Столкновения были не очень серьезными. Однако ввиду полученных ударов Неймар все же предпочел покинуть тренировку раньше времени.

Паулиньо минувшим летом перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд». Каталонский клуб подписал полузащитника вскоре после перехода Неймара в «ПСЖ». До этого нападающий на протяжении четырех сезонов выступал за «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es