Серхио Бускетс назвал своих преемников в сборной Испании и «Барселоне»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс огласил преемников, которые смогут заменить его в сборной Испании и клубе. Об этом сообщает RMC Sport.

«Трудно сделать выбор. Но, может быть, больше всего по своим характеристикам, телосложению и образу жизни на меня похож Ориоль Бускетс, который выступает за вторую команду «Барселоны». Если же делать выбор в целом на европейской арене, то назвал бы Родриго Эрнандеса из «Атлетико». Мне кажется, его стиль игры достаточной схожий с моим», — сказал Бускетс.

В нынешнем сезоне Серхио Бускетс провел 30 матчей в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, за первую команду сине-гранатовых 30-летний полузащитник выступает с 2008 года. Он является воспитанником каталонского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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