Ванда Нара: «Мауро Икарди будет в «Интере» в следующем сезоне»

Агент и жена форварда Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, где будет играть футболист в следующем сезоне. Она заявила, что игрок останется в «Интере».

«Мауро продолжает забивать и двигаться вперед, потому что он опора семьи.

Теперь Икарди стал спокойнее, у него прекрасные отношения со всеми.

Мы будем здесь [в «Интере»] в следующем сезоне», – сказала Нара.

Напомним, в феврале этого года у аргентинского футболиста случился конфликт с клубом, из-за чего его лишили капитанской повязки. Он пропустил девять матчей «Интера», а затем вернулся в состав.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди принял участие в 23 матчах Серии А. Он забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com