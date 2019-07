Дмитрий Тарасов об уходе из «Локомотива»: «Мне пригрозили судом, но несмотря на это душой и сердцем я всегда буду с клубом»

View this post on Instagram

Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали что душой и сердцем я всегда буду с Локо, 9 прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сёмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще — спасибо огромное за все! @seminup