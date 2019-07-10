Дмитрий Тарасов об уходе из «Локомотива»: «Мне пригрозили судом, но несмотря на это душой и сердцем я всегда буду с клубом»

Российский хавбек прокомментировал свой уход из клуба. А также поблагодарил за годы, проведенные в составе «Локомотива».

Бывший полузащитник «Локо» Дмитрий Тарасова поблагодарил команду и лично главного тренера Юрия Семина. Помимо этого, хавбек признался, что нынешнее руководство команды пригрозило ему судом.

«Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба, и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали что душой и сердцем я всегда буду с «Локо», — отметил Тарасов.

«Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Семину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще – спасибо огромное за все», – заключил он.

В прошедшем сезоне 32-летний хавбек провел 9 матчей в чемпионате России. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «инстаграм» Дмитрия Тарасова