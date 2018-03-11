Роман Нойштедтер получил травму шеи и был доставлен в больницу

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер получил травму в матче чемпионата Турции против «Ени Малатьяспора» (2:0). Сообщается, что Нойштедтер был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

На 51-й минуте 30-летний игрок был вынужден покинуть поле из-за повреждения шеи, вместо него в игру вошел Луиш Нету.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Ранее из-за травм выбыли из строя центральные защитники сборной России Георгий Джикия («Спартак») и Виктор Васин (ЦСКА), которые, скорее всего, пропустят ЧМ-2018.

В прошедшей игре Нойштедтер забил 3-й гол в сезоне, повторив свой лучший результат в карьере.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporx