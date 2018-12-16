Маурицио Сарри: «У проблемы расизма нет решения. В любой стране всегда найдутся глупцы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Ранее лондонский клуб установил личность четырех фанатов, подозреваемых в расизме по отношению к игроку.

«Могу только повторить, что осуждаю любое проявление расизма и дискриминации. Мне нужно думать о футболе, о своей команде и игроках. А руководство клуба примет меры.

В Италии больше говорят о футболе, о выборе состава, о позициях на поле и заменах. Обычно вопросы касаются футбола. В Италии есть подобные проблемы. Проблема дискриминации больше актуальна для людей с юга Италии. Я три года тренировал в Неаполе и хорошо знаю ситуацию. Но на пресс-конференциях 95% вопросов касаются футбола.

Это достаточно распространенная проблема. И совершенно нормально, что люди борются сообща. Меня иногда удивляет, что все в Англии просят найти решение. У этой проблемы нет решения. И в Англии, и во Франции, и в Италии, и в других странах мира всегда найдутся неумные люди», – сказал Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»