Эшли Янг: «Мы проигрывали 0:4, а болельщики продолжали нас поддерживать, и ради них надо выложиться в дерби»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг после игры с «Эвертоном» рассказал о своих ожиданиях от последних четырех матчей. Напоминаем, что матч с «Эвертоном» закончился разгромным поражение для «МЮ» со счётом 0:4.

«Нам просто нужно извиниться перед болельщиками. Нас ждет сложный матч в манчестерском дерби. Мы знаем, насколько он важен. Если не можешь завестись на манчестерское дерби, с тобой что-то не так. Я уверен, что мы будем готовы к среде. Мы разочарованы поражением, но нужно быстро встряхнуться и собраться.

Осталось четыре игры, нужно выиграть все четыре. Я уверен, что мы можем это сделать, хоть будет и сложно. Мы проигрывали 0:4, а болельщики продолжали нас поддерживать. Они были невероятны, и ради них надо выложиться в среду», – сказал Янг.

Дерби команд из Манчестера состоится состоится 24 апреля на «Олд Траффорд».

Фото: Global Look Press

История: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»