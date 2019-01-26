Мануэль Фернандеш договорился о переходе в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш достиг договоренности о переезде в Турцию. Португальца ждут в «Галатасарае».

В данный момент идут переговоры между клубами, когда именно португальский футболист перейдет в команду Фатиха Терима: нынешней зимой или летом на правах свободного агента.

В этом сезоне 32-летний Фернандеш провел за «Локомотив» 22 матча в официальных турнирах, забил три гола и сделал столько же результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня нынешнего года.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер sport_inside