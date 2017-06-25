Дани Алвес заставлял Пауло Дибалу перейти в «Манчестер Сити»

Правый защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес мог находиться в команде в качестве «двойного агента». По данным итальянской прессы, бразилец согласовал свой трансфер с «горожанами» еще в ноябре и пытался убедить Пауло Дибалу последовать за ним.

Несмотря на подписанный прошлым летом контракт на два года, Алвес настоял на его разрыве и в ближайшее время готов воссоединиться с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Недавно защитник заявил, что Дибале следует покинуть «Ювентус», чтобы «полностью реализовать свой потенциал». В Италии считают, что это было частью большой кампании по заманиванию аргентинца в английский клуб.

Тем не менее, ему так и не удалось убедить 21-ого номера «бьянконери», который продлил контракт со своей нынешней командой до 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia