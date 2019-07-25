Адемола Лукман присоединился к «РБ Лейпцигу»

Полузащитник «Эвертона» Адемола Лукман сменил клубную прописку. Он перешел в «РБ Лейпциг».

Хавбек заключил с немецким клубом пятилетнее соглашение. Выступать он будет под номером 17. Ранее была названа и сумма, за которую «ириски» готовы отдать футболиста: 22, 5 млн евро.

Напомним, игрок уже выступал в Бундеслиге, в команде «быков» на правах аренды в сезоне-2017/18.

В прошедшем сезоне АПЛ Лукман отыграл за «Эвертон» 21 матч и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «РБ Лейпцига»