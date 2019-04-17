«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте

На встрече обсуждалась возможность Антонио Конте возглавить «Ювентус», сообщают Итальянские СМИ. В ходе разговора клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений.
«Ювентус» рассматривает Конте на случай, если решит летом расстаться с Массимилиано Аллегри.
Последним местом работы итальянского специалиста был «Челси», с которым он добился чемпионство в 2017 году.
Конте уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год – за это время клуб трижды становился чемпионом Италии и дважды брал Суперкубок.
Фото: Global Look Press
Источник:Sky Sports