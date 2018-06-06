Диего Марадона перед приездом в Россию на ЧМ-2018 может перенести операцию

Автор: Лидия Дидык 0

Диего Марадона

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона будет работать на ЧМ-2018 в России комментатором. Перед приездом в Россию 57-летний аргентинец может перенести операцию на левом колене.

Накануне Марадона, недавно занявший пост председателя правления брестского «Динамо», прибыл в одну из клиник Колумбии, где работает хорошо знакомый ему врач Херман Очоа, который уже оперировал аргентинца несколько лет назад.

«Процесс предельно простой, Диего приехал пройти кое-какой медосмотр, в том числе, на колене.

Наша задача в том, что он был готов к поездке в Россию на чемпионат мира», – сказал Очоа.

Фото: Global Look Press
Источник: El Colombiano

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