Мадридский «Реал» cможет получать более 120 миллионов евро в год по новому контракту с Adidas

«Реал» в скором времени должен заключить новый контракт с Adidas. Об этом сообщает El Confidencial.

По информации источника, контракт будет подписан на 10 лет. Гарантированными выплатами «Реал» будет получать 120 миллионов евро в год. К тому же «сливочные» смогут увеличить эту сумму на 30 миллионов, если победят в Лиге чемпионов и клубном ЧМ.

Сообщается, что у «Реала» есть разногласия с Adidas, так как бразильские молодые футболисты Винисиус и Родриго имеют контракты с Nike. Также соглашения с компанией подписаны у потенциальных трансферных целей «сливочных» – Эденом Азаром и Килианом Мбаппе.

Отметим, что почти по такой же схеме заключили контракт «Барселона» и Nike. Но каталонский клуб получает 105 миллионов евро в год гарантированно, а 50 миллионов – бонусами.

На данный момент «Реал» находится на третьем месте в таблице чемпионата Испании. В активе у «сливочных» 61 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial