«Краснодар» презентовал новую форму от Puma

«Краснодар» показал новую игровую форму на предстоящий сезон. Техническим спонсором южан осталась компания Puma.

Домашний комплект «быков» выполнен в классическом сочетании черного цвета и калейдоскопического представления зеленого. Выездная форма краснодарцев представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении.

«В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок. Это является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», – говорится на официальном сайте «быков».

⚡ Вы ждали этого события, как освежающего дождя знойным летом! 😱🤞🤯 Совместно с компанией PUMA мы представляем форму на сезон 19/20 🔥 🔝🔝🔝 Тут всё 👉 https://t.co/nGEFnO9btr pic.twitter.com/ZzKKtLvzgh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 9, 2019

В презентации приняли участие четыре футболиста клуба. Это форварды Ари и Сулейманов, защитник Мартынович, а также хавбек Ольссон.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «Twitter» «Краснодара»