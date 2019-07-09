«Краснодар» презентовал новую форму от Puma

Автор: Анатолий Акулов 0

Краснодар

«Краснодар» показал новую игровую форму на предстоящий сезон. Техническим спонсором южан осталась компания Puma.

Домашний комплект «быков» выполнен в классическом сочетании черного цвета и калейдоскопического представления зеленого. Выездная форма краснодарцев представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении.

«В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок. Это является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», – говорится на официальном сайте «быков».

В презентации приняли участие четыре футболиста клуба. Это форварды Ари и Сулейманов, защитник Мартынович, а также хавбек Ольссон.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «Twitter» «Краснодара»

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