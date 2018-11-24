Сантьяго Солари о поражении от «Эйбара»: «Результат плохой. Но неправильно делать выводы по одной игре»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение от «Эйбара» в 13-м туре Ла Лиги. Мадридцы проиграли со счетом 0:3.

«Очевидно, «Реал» не сыграл хорошо, мы принимаем этот факт. Безусловно, нужно совершенствоваться. «Эйбар» играл очень хорошо, стоит их поздравить.

Результат, конечно, плохой. Мы ожидали, что приедем сюда и выиграем. «Реал» добыл четыре победы в предыдущих матчах. Будем работать над вещами, которые нужно улучшить, и постараемся исправить то, что сегодня пошло не так.

«Реал» должен пропускать меньше и забивать больше, как это было в последних играх. Наша цель – пропускать меньше и забивать больше.

Нам не удалось первыми открыть счет. Затем «Эйбар» забил после углового, чего мы определенно не должны были допустить. Второй пропущенный гол нанес нам еще больше вреда.

Все можно исправить. Мы выиграли четыре матча подряд, сыграв в них очень хорошо. Неправильно было бы делать выводы по одной игре и менять все. Я проанализирую все пять матчей и сделаю выводы.

Конечно, после поражения нет карнавала в раздевалке. Но мы знаем, что в последних четырех матчах были позитивные моменты», – сказал Солари.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста ESPN Дермота Корригана