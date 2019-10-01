Руководство «Спартака» поддержало идею кандидатуры Доменико Тедеско на пост главного тренера

Стало известно отношение руководства «Спартака» к назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера. Высшее руководство клуба одобрило его кандидатуру.

По информации источника, 34-летний специалист, возможно, будет получать 1,5 миллиона евро. Срок контракта — 2,5 года.

Скорее всего, итало-немец будет назначен на пост главного тренера «Спартака» во время паузы на матчи сборных.

Напомним, Доменико Тедеско тренировал «Шальке» с июня 2017 года по март 2019. Горняки закончили сезон-2017/18 на втором месте в чемпионате Германии, но в следующем сезоне он

был уволен.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»