Руслан Малиновский близок к переходу в «Аталанту»

Украинский хавбек может перебраться в чемпионат Италии. «Аталанта» улучшила предложение по игроку.

«Бергамаски» продолжают переговоры с «Генком» о трансфере полузащитника сборной Украины. Сообщается, что именно «Аталанта» является фаворитом в борьбе за 26-летнего футболиста.

Клуб из Бергамо почти согласовал переход украинца за 13-14 миллионов евро. Отметим, что на игрока также претендует «Сампдория».

Сейчас стороны обсуждают процент от будущей перепродажи игрока. Сделка, вероятно, будет заключена на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Малиновский провел 37 матчей в чемпионате Бельгии. На его счету 13 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport