Мурад Мусаев: «Новый лимит еще хуже старого. Его вообще нужно убирать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил новый лимит на легионеров. Ограничение будет вводиться по формуле «8+17».

Мусаев считает, что в новом виде лимит на легионеров стал еще хуже. По его словам, только в максимальной конкуренции игроки будут прогрессировать.

«Я не думаю о том, мешает лимит или нет. Иногда может быть такое, что игроки попадают в состав не по спортивному принципу. Например, когда легионер сильнее российского игрока, но из-за лимита должен играть россиянин», — сказал Мусаев.

«Я считаю, что новый лимит еще хуже старого. Раньше в составе могло быть 6 легионеров, а сейчас на чемпионат может быть 8. Можно заявить 8 легионеров, 2–3 травмируются — останется 5. Считаю, что это не оптимально», — добавил он.

«Считаю, что его вообще нужно убрать. Не вижу в этом проблемы для сборной, потому что только в максимальной конкуренции игроки будут становиться лучше. Когда он будет играть не из-за лимита, а потому что он просто сильнее», — заключил российский специалист.

В прошедшем сезоне Мурад Мусаев привел «Краснодар» к бронзовым медалям чемпионата России. По итогам розыгрыша Премьер-лиги команда попала в квалификацию Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат