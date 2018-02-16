Юпп Хайнкес: «Уверен, Нойер сыграет на ЧМ-2018, но сроков и временных рамок его восстановления нет»

Автор: Лидия Дидык 0

Юпп Хайнкес

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о восстановлении голкипера Мануэля Нойера после травмы. Специалист уверен, что капитан сборной Германии сыграет на чемпионате мира в России. 

«Мы на него не давим. Никаких временных рамок и крайних сроков нет.

Я лично уверен, что он успеет сыграть и за «Баварию», и на чемпионате мира. Тем не менее, решение о сроках возвращения будет принимать он сам совместно с медицинским штабом.

Он не может позволить себе рисковать, и я не думаю, что он на это пойдет.

Конечно, мы поддерживаем связь с Мануэлем с тех пор как я здесь. Я знаю, что он продолжает работать над своей формой.

Я много раз встречал его вместе с физиотерапевтами, и проделываемая им работа просто невероятна», – сказал Хайнкес.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Юпп Хайнкес

Юпп Хайнкес: «Роман Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказал «Челси»

Хамес

Юпп Хайнкес: «Хамес Родригес — просто дар небес»

Ульрайх

Йоахим Лев: «Мы обдумываем кандидатуру Свена Ульрайха на чемпионат мира»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 