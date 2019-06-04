Александр Головин рассказал об интересе «Интера»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин после контрольного матча против «Чертаново» отметил, что ничего не знает о предложениях из серии А. Также хавбек оценил прошедший сезон во французской лиге.

«В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее, – рассказывает Головин. – Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете».

В прошедшем сезоне Головин сыграл 30 матчей в лиге 1, в которых забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «Реальное время»