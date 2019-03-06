Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Юнайтед» победил «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал

В ответном матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев — 3:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

ПСЖ (ФРАНЦИЯ) — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (АНГЛИЯ) — 1:3 (1:2)

Париж. 6 марта.

Стадион: «Парк де Пренс».

Судья: Дамир Скомина (Словения).

«ПСЖ»: Буффон, Керер (Паредес, 70), Силва, Кимпембе, Бернат, Веррати, Маркиньос, Алвес (Кавани, 90), Дракслер (Менье, 70), Ди Мария, Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Смоллинг, Байи (Далот, 36), Линделеф, Янг (Гринвуд, 87), Мактомини, Фред, Перейра (Чонг, 80), Рэшфорд, Лукаку.

Голы: 0:1 — Лукаку (2), 1:1 — Бернат (12), 1:2 — Лукаку (Рэшфорд), 1:3 — Рэшфорд (90, с пенальти).

Предупреждения: Ди Мария (34), Паредес (75), Шоу (90).

11 (4) удары (в створ) 5 (4)

9 фолы 15

4 офсайды 2

4 угловые 1

68 % владения мячом 32

Матч начался с гола Лукаку. Защитник «ПСЖ» Керер ошибся в передаче и вывел бельгийского форварда один на один с вратарем. 25-летний нападающий обыграл голкипера и поразил ворота. Через некоторое время парижане сравняли счет. Мбаппе прострелил точно на Берната, который вколотил футбольный снаряд в сетку. Затем все тот же Лукаку вновь вывел «Манчестер Юнайтед» вперед. Рэшфорд пробил из-за пределов штрафной, а Буффон отбил мяч перед собой. Лукаку подобрал его и направил в ворота. В начале второй половины встречи Ди Мария забил гол, однако он был отменен из-за офсайда. Позже был отличный момент у Мбаппе. 20-летний француз вышел один на один, но не смог обыграть Де Хеа. В добавленное ко второму тайму время мяч попал в руку защитнику «ПСЖ» в штрафной. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота парижан. 11-метровый уверенно реализовал Рэшфорд.

Первый матч: «Манчестер Юнайтед» 0:2 «ПСЖ»

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

Источник: Еженедельник «Футбол»