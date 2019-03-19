Златан Ибрагимович: «Ветераны «МЮ» всегда жалуются, потому что в клубе их больше нет»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился своим мнением о критике «Манчестер Юнайтед» со стороны бывших игроков команды. Футболист недоволен таким поведением некоторых экс-футболистов.

«Они выступают по телевидению и все время жалуются, потому что в команде их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу. Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов телевидения. У вас было свое время в «Манчестер Юнайтед», мы об этом знаем», — заявил Ибрагимович.

По мнению шведа, обычно поколение игроков 90-ых годов критикует нынешнюю команду «красных дьяволов».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror