Златан Ибрагимович: «Ветераны «МЮ» всегда жалуются, потому что в клубе их больше нет»

Автор: Дарья Григорьева 0

Ibrahimovic

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился своим мнением о критике «Манчестер Юнайтед» со стороны бывших игроков команды. Футболист недоволен таким поведением некоторых экс-футболистов. 

«Они выступают по телевидению и все время жалуются, потому что в команде их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу. Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов телевидения. У вас было свое время в «Манчестер Юнайтед», мы об этом знаем», — заявил Ибрагимович.

По мнению шведа, обычно поколение игроков 90-ых годов критикует нынешнюю команду «красных дьяволов».

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гари Линекер: «Рэшфорд — не по годам зрелый игрок»

Кьеза

Мадридский «Реал» вступил в борьбу за форварда «Фиорентины»

«Манчестер Юнайтед» хочет летом подписать Неймара

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 