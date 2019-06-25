«Спартак» просматривает вингера «Вольфсбурга-2» Баду

Автор: Анатолий Акулов 0

Хавбек молодежной команды «Вольфсбург-2» Малкольм Баду может перебраться в чемпионат России. К футболисту проявляет интерес «Спартак».

В данный момент немецкий полузащитник действительно находится на сборе «Спартака». Столичный клуб подтвердил информацию, уточнив, что Баду может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите.

Игрок является клиентом агентства TZS, директором которого ранее был нынешний генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Баду родился в Берлине, у него также имеется ганское гражданство.

Баду выступал за юношеские сборные Германии вплоть до U20. За взрослую сборную 24-летний хавбек не был заигран. За основную команду «Вольфсбурга» футболист тоже не играл.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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