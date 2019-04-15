«ПСЖ» потерпел самое крупное поражение за 19 лет

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» разгромно проиграл «Лиллю». Встреча закончилась со счетом 5:1.

Во вчерашней матче парижане потерпели самое крупное поражением в национальном чемпионате с 2000 года. В декабря 2000 года «Седан», выступающий сейчас в четвёртом по силе французском дивизионе, также разгромил «ПСЖ» со счётом 5:1.

В составе хозяев мячи забили Николя Пепе (51-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (71) и Жозе Фонте (84). На седьмой минуте матча мяч в свои ворота отправил защитник парижан Тома Мёнье. За столичный клуб единственным голом отличился Хуан Бернат (11).

Таким образом, «ПСЖ» второй тур подряд упускает возможность оформить досрочное чемпионство. Но несмотря на поражение, парижане продолжают лидировать в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя, «Лилль», на 17 очков. Чтобы обеспечить себе чемпионский титул, парижскому клубу достаточно набрать два очка в оставшихся матчах.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Нантом», матч состоится 17 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football