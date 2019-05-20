«Краснодар» объявил о переходе Кайо Панталеао

Автор: Павел Зайцев 0

Опорный полузащитник португальского «Санта-Клара» Кайо Панталеао перешел в «Краснодар». «Быки» заключили с 23-летним бразильцем контракт сроком на 5 лет.

К своей новой команде игрок присоединится в июне, сумма сделки не разглашается.

Кайо является воспитанник бразильского клуба «Ферроварии», за который он дебютировал в 2015 году в чемпионате штата. С 2017 года он выступал за «Санта-Клара», перейдя на правах аренды в клуб, выступавший во втором по силе дивизионе Португалии. В первом сезоне за португальский клуб Кайо провел 18 матчей и помог ему выйти в сильнейший дивизион, после чего «Санта-Клара» выкупила права на футболиста.

В этом сезоне бразильский опорник провел в чемпионате Португалии 22 матча и занял с клубом 10-е место в турнире.

 

Фото: Globlal Look Press
Источник: Источник — официальный сайт «Краснодара»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

No related photos.

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 