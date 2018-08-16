Российский клуб впервые пропустил два мяча от люксембургского в одном матче

«Уфа» сыграла вничью с «Прогресом» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (2:2, первый матч – 2:1). И пробилась в следующую стадию турнира.

Это первый в истории случай, когда российский клуб дважды пропустил в одном матче против соперника из Люксембурга.

Ранее клубы из России и Люксембурга два раза встречались в еврокубках.

В сезоне-1992/93 «Спартак» играл с «Авениром» в квалификации Кубка обладателей кубков (0:0, 5:1), а в сезоне-2008/09 «Сатурну» в Кубке Интертото противостояла «Этцелла» (7:0, 1:1).

Фото: Global Look Press

Источник:Sports. ru