Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак»

Автор: Анатолий Акулов 0

26-летний хавбек может покинуть тульский «Арсенал» уже этим летом. «Спартак» близок к приобретению полузащитника.

Сообщается, что cтороны согласовали все детали трансфера. 26-летний хавбек заключит с «красно-белыми» контракт, рассчитанный на три года.

Ранее стало известно, что московский клуб заплатит за футболиста 4 миллиона евро. На переходе настоял главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Специалист работал с футболистом в тульском «Арсенале», где тот выступал в аренде.

В прошедшем сезоне Мирзов провел 23 матча в чемпионате России. На его счету 6 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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