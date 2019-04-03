«Динамо» и «Локомотив» оштрафованы на 180 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Клубы оштрафованы на 180 тысяч рублей за поведение болельщиков.

«Болельщики «Динамо» и «Локомотива» скандировали нецензурные выражения в адрес другого клуба. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин покидал техническую зону. «Динамо» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Локомотив» – на 80 тысяч рублей, лично Сёмин – на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Матч состоялся 30 марта в Химках и завершился победой «Локомотива» со счетом 0:1. Это позволило «железнодорожникам» набрать 38 очков и выйти на второе место РПЛ. После 21 тура лидером в турнирной таблице чемпионата России остается «Зенит», имея в своем активе 44 очка.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: РФС