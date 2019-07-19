«Галатасарай» арендовал Жана-Микаэля Сери у «Фулхэма»

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара продолжит карьеру в Турции. 28-летний хавбек перешел в «Галатасарай» на правах аренды.

Полузащитник «Фулхэма» предстоящий сезон проведет в «Галатасарае». Стамбульский клуб арендовал 28-летнего игрока за 1,5 миллиона евро.

По завершении аренды турецкая команда сможет выкупить Сери за 18 млн. Зарплата африканского футболиста в «Галатасарае» составит 2,8 млн евро за сезон.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 32 матча в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Галатасарая»