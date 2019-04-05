«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА



Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА соберет полные трибуны. Встреча состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе «Открытие арена».

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Все билеты на дерби «Спартак» – ЦСКА проданы! Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован», – сообщила пресс-службы клуба.

⚡ Все билеты на дерби #Спартак — ЦСКА проданы! ⚡ Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован. #СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/jIXJtdJOqy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 5, 2019

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер клуба «Спартак»