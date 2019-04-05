«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА

Автор: Павел Зайцев 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА соберет полные трибуны. Встреча состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе «Открытие арена».

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Все билеты на дерби «Спартак» – ЦСКА проданы! Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован», – сообщила пресс-службы клуба.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер клуба «Спартак»

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