Иваном Телегиным интересуются три клуба НХЛ

Форвард ЦСКА Иван Телегин может продолжить карьеру в НХЛ. На него претендуют три клуба.

Сообщается, что заинтересованность в 27-летнем игроке проявляют «Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало».

Нападающий с 2014 года выступает за армейцев. В прошлом сезоне он впервые в карьере завоевал Кубок Гагарина. На его счету 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 22 (6+16) очка. В плей-офф он провел 20 матчей и записал на свой счет 3 (1+2) очка.

На данный момент Телегин выступает за национальную команду на чемпионате мира в Словакии.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online