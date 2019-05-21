Иваном Телегиным интересуются три клуба НХЛ

Форвард ЦСКА Иван Телегин может продолжить карьеру в НХЛ. На него претендуют три клуба.
Сообщается, что заинтересованность в 27-летнем игроке проявляют «Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало».
Нападающий с 2014 года выступает за армейцев. В прошлом сезоне он впервые в карьере завоевал Кубок Гагарина. На его счету 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 22 (6+16) очка. В плей-офф он провел 20 матчей и записал на свой счет 3 (1+2) очка.
На данный момент Телегин выступает за национальную команду на чемпионате мира в Словакии.
Фото: Global Look Press
Источник: БИЗНЕС Online