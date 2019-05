Стали известны соперники сборной России по групповому этапу ЧМ-2020 по хоккею

Стали известны составы групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года. Он пройдет в Швейцарии.

Они выглядят следующим образом:

Группа А: Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

The groups for the 2020 #IIHFWorlds have been determined! New World Champion Finland and bronze medallist Russia will join host Switzerland in Zurich. World Ranking leader Canada and dethroned World Champion Sweden will play in Lausanne.

Find out more: https://t.co/ILobN0hFDl pic.twitter.com/KIiNp78ODZ

— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2019