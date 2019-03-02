Ильзат Ахметов о встрече с «Арсеналом»: «Будет очень нелегко, но мы отдадим все силы»

Автор: Роман Шлуинский 0

Ильзат Ахметов

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от встречи 18-го тура РПЛ против «Арсенала». Напомним, матч пройдет в Грозном.

«Мы с нетерпением ждем игры, после большой паузы соскучились по официальным играм. Нас ждет хороший соперник, умеющий играть в футбол.

Будет очень нелегко, но мы отдадим все силы. Что касается переноса в Грозный, то обе команды будут в равных условиях», — отметил Ахметов.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 матчах чемпионата России. Он отдал 2 результативные передачи.

После 17 туров РПЛ ЦСКА с 30 очками находится на третьем месте. Тульский «Арсенал» занимает 11-ю строчку, имея в активе 20 баллов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер ЦСКА

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