Хосеп Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня

«Ювентус» достиг соглашения с испанским тренером Хосепом Гвардиолой. В настоящий момент он возглавляет «Манчестер Сити».

По информации источника, подписание контракта намечено на 4 июня. Через десять дней на стадионе туринцев состоится официальная презентация 48-летнего специалиста.

Отмечается, что Гвардиола подпишет с «Ювентусом» контракт на четыре года и будет зарабатывать 24 миллиона евро за сезон.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии.

17 мая «Ювентус» объявил о том, что нынешний наставник команды Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: RAI Sport