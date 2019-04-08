Ян Облак намерен продлить контракт с «Атлетико»

Автор: Дарья Григорьева 0

Ян Облак

Голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак намерен продолжить выступать за команду. Он планирует продлить контракт.

Сообщается, вратарь готов заключить новое соглашение с клубом, несмотря на то, что им интересуется «Манчестер Юнайтед». Прежний контракт до 2021 года собираются продлить на еще один год. Кроме того в нем будет указана сумма отступных в размере 100 млн евро.

Напомним, Облак выступает за мадридскую команду с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 31 матч, и в 17 играх ворота «Атлетико» оставались неприкосновенными.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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