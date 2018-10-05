«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

«Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Эту игру посетили 21 264 зрителя.

Это худшая посещаемость «Открытие Арены» в еврокубках.

Предыдущий антирекорд на стадионе красно-белых был установлен 4 августа 2016 года на ответной игре квалификации Лиги Европы с кипрским АЕК (0:1), на которой присутствовали 24 017 болельщиков.

Напомним, что «Открытие Арена» вмещает 45 360 зрителей.

После второго тура группового этапа Лиги Европы московский клуб занимает последнее место в группе G.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: rsport.ria.ru

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