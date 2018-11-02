Дмитрий Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи»

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Енисей» выступил с заявлением относительно ситуации с постом главного тренера команды. Подготовкой игроков к чемпионату занялся тренерский штаб молодежной команды.

«Готовить основную команду к матчу 13-го тура российской премьер-лиги против «Анжи» будет тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым.

До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», – говорится в заявлении «Енисея».

Ранее гендиректор клуба Денис Рубцов сообщил, что «Енисей» не будет увольнять главного тренера команды Дмитрия Аленичева до матча с «Анжи».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Енисея»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дмитрий Аленичев: «Енисей» еще может исправить турнирное положение»

Тарханов

«Енисей» может заменить Дмитрия Аленичева на Александра Тарханова

Уфа-Енисей

Премьер-лига. 9-й тур. «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 