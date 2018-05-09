«Тосно» выиграл Кубок России

Автор: Тимофей Поршнев 0

TOSNO

«Тосно» стал победителем Кубка России-2017/18. В финальном матче клуб из Ленинградской области вырвал победу у представителя ФНЛ «Авангард». Игра состоялась на стадионе «Волгоград Арена». 

На пути к финалу «Тосно» обыграл «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0, пенальти — 6:5), «Луч-Энергию» (2:1) и «Спартак» (1:1, пенальти — 5:4). Это первый трофей в истории для клуба, основанного всего 5 лет назад, в 2013 году.

Несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках.

Стоит отметить, что в чемпионате России за тур до конца сезона «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице и близок к вылету в ФНЛ.

Кроме того, тосненцы испытывают проблемы с лицензированием РФС из-за крупных долгов.

Фото: официальный твиттер РФПЛ
Источник: «Спорт-Экспресс»

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