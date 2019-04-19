Филипе Луис отказался переходить в дортмундскую «Боруссию»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис отклонил предложение о переходе в дортмундскую «Боруссию». Бразилец не намерен покидать Испанию.

Футболист предпочитает вариант с «Барселоной», которая рассматривает его в качестве дублера основного левого защитника Жорди Альбы. Контракт Луиса с «Атлетико» истекает ближайшим летом и он станет свободным агентом. Игрок сможет перейти в каталонский клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Луис принял участие в 21 матче чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Также на его счету одна голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.

За мадридский «Атлетико» выступал с 2010 по 2014 годы. Филипе Луис вернулся в клуб в 2015 году после года игры в «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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