Массимо Каррера ушел с поста тренера «Спартака»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Каррера

Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение освободить Массимо Карреру от должности тренера команды. Итальянец возглавлял команду с августа 2016 года.

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

«Спартак» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере». — написано в обращении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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