«Валенсия» приняла предложение «Сампдории» о трансфере Симоне Дзадзы, но игрок выбрал «Торино»

Автор: Михаил Серебряков 0

Форвард «Валенсии» Симоне Дзадза возвращается в Италию. Футболист переходит в «Торино».

«Сампдория» ранее согласовала условия трансфера 27-летнего итальянского нападающего, предложив аренду за 2 миллиона евро с обязательством выкупа игрока за 12 миллионов.

Однако сам футболист выбрал «Торино», который повторил предложение «Сампдории», но улучшил финансовые условия для Дзадзды.

Напомним, что Дзадза уже играл в Турине. С 2015 по 2017 год он принадлежал «Ювентусу».

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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