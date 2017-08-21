Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на этой неделе

Автор: Никита Воробьев 0

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Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед». До конца недели швед подпишет контракт с английским клубом.

В апреле Ибрагимович получил травму колена в матче Лиги Европы против «Андерлехта». Предполагалось, что форвард будет в строю только ко второй половине сезона 2017/2018. Однако восстановление, осуществляемое в тренировочном центре «МЮ», идет быстрее.

Жозе Моуриньо лично заинтересован в продолжении работы с Ибрагимовичем, так как впечатлен его влиянием на команду не только на поле, но и в раздевалке.

В прошедшем сезоне Златан забил 28 голов за «МЮ» во всех турнирах, затем покинул команду по истечении срока контракта.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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