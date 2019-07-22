Фекир в ближайшее время пройдет медосмотр в «Бетисе»

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир близок к переезду в Испанию. Игрок переходит в «Бетис».

Француз дал согласие на переход и сегодня прилетит в Севилью для того, чтобы пройти медицинское обследование. Контракт Фекира с «Бетисом» будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что еще в прошлом сезоне игроком интересовались большинство топ клубов Европы. Среди них наибольший интерес проявлял «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне полузащитник провел 38 матчей за «Лион» во всех турнирах, отметился 12 голами 9 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Goal.com

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