Зинедин Зидан после 3:7 от «Атлетико»: «Реал» проведет хороший сезон»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги встречи с «Атлетико» (3:7). Матч прошел в рамках International Champions Cup.

«Теперь «Реал» будет мотивирован. Я в этом не сомневаюсь. Убежден, мы проведем хороший сезон.

Сегодня мы не можем быть довольны. Но в общем убежден, что команда будет выступать хорошо. Поражение не волнует, но оно неприятно. Мы выходим на поле не для того, чтобы проигрывать. Но так вышло, и не нужно смотреть назад. Это была плохая игра», — заявил французский специалист.

Напомним, на турнире «сливочные» проиграли «Баварии» (1:3), выиграли у лондонского «Арсенала» (2:2 (3:2 — по пенальти)).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca