Гендиректор «Арарата»: «Решение о переезде в Армению принято, оно стопроцентное»

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян официально подтвердил информацию о том, что клуб не пойдет в ФНЛ. Также его владельцы будут развивать проект в Армении.

– Да, мы будем развивать проект в Ереване на базе «Аван Академии», – сказал Галстян. – Решение принято, оно стопроцентное. В ФНЛ «Арарат» не выступит.

– Как будет называться ваш клуб в Армении?

– Либо «Арарат-Москва», либо «Арарат-Армения» – это решится чуть позже.

– Какова судьба игроков нынешнего московского «Арарата», выигравшего зону «Центр» ПФЛ?

– Мы бы и хотели взять некоторых ребят с собой, но они желают продолжить карьеру в России. Разойдутся по новым клубам. Думаю, у них не будет проблем с трудоустройством. Команда уверенно заняла первое место в зональном турнире второго дивизиона.

Добавим, что вместо «Арарата» в ФНЛ выступит «Луч-Энергия». Приморцы, вылетающие по спортивному принципу второй год подряд, по нашим данным, получат лицензию для участия в первом дивизионе в конце мая. Кроме того, в составе участников ФНЛ произойдут еще минимум два изменения: «Зенит-2» заменит победителя «Востока» «Сахалин», а «Ротор» – «Кубань», где начинается процесс банкротства. Под вопросом также «Волгарь». Если астраханцы не предоставят финансовых гарантий до 31 мая, их заменит финишировавшая на 19-м месте «Тюмень».

Фото: ФК «Арарат»

Источник: «Матч ТВ»