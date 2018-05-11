Суперкубок России пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде

Новый стадион в Нижнем Новгороде примет матч Суперкубка России-2018. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Буквально только что завершилось заседание правления РФПЛ, на котором было принято решение провести Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Это большая честь для нас – провести матч такого уровня. Приятно, что РФПЛ остановила свой выбор именно на Нижнем Новгороде.

Причин для такого решения немало. Во-первых, новый красавец-стадион на 45 тысяч мест. Во-вторых, удобная логистика и для болельщиков «Локомотива», и для болельщиков «Тосно» – у нас есть скоростное железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. На новый уровень вышло авиасообщение со столичными регионами.

Символично, что Кубок России разыграли на берегах Волги в Волгограде, а борьба за Суперкубок будет проходить на слиянии двух великих рек – Оки и Волги. Надеюсь, такая географическая привязка масштабных спортивных соревнований станет традицией! Будем продолжать работу в этом направлении, стараться максимально загружать наш прекрасный стадион интересными событиями.

Нижегородцы уже доказали свою любовь к футболу: 6 мая в день открытия стадиона «Нижний Новгород» был установлен рекорд посещаемости матчей ФНЛ. Не сомневаюсь, что и матч за Суперкубок станет настоящим спортивным праздником для нижегородских болельщиков и гостей города», – сказал Никитин.

Матч пройдет 27 июля.

«Мы согласуем решение правления с Российским футбольным союзом, который является соорганизатором соревнования, и попозже объявим время. Туда очень удобно добираться болельщикам, хорошее железнодорожное сообщение из Петербурга до Москвы и из Москвы до Нижнего Новгорода, запущено много поездов.

А если вспомнить историю, в городе была команда «Локомотив», поэтому там много болельщиков, что очень здорово», – прокомментировал решение глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС