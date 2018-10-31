Кубок России. 1/8 финала. «Арсенал» побеждает у «Ахмата» в гостях

Завершилась очередная встреча 1/8 финала Кубка России. «Ахмат» на своем поле уступил «Арсеналу».

Кубок России. 1/8 финала

АХМАТ — АРСЕНАЛ — 0:2 (0:1)

Грозный. 31 октября.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Дмитрий Сафьян (Москва).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Гащенков (Иванов, 59), Раванелли, Исмаэл, Думбия (Мбенге, 73), Митришев, Балай.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 57), Костадинов, Джорджевич.

Голы: 0:1 — Джорджевич (16), 0:2 — Мирзов (71).

Предупреждения: Гащенков (23), Исмаэл (31), Костадинов (43), Семенов (90).

9 (6) удары (в створ) 3 (4)

8 угловые 1

16 офсайды 9

1 фолы 4

58 % владения мячом 42

Туляки открыли счет уже на 16-й минуте: Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля и отдал пас на Джорджевича, а тот обыграл вратаря и поразил пустые ворота. Футболисты «Ахмата» имели несколько возможностей для ответного гола в концовке первого тайма, но не смогли реализовать свои моменты. В середине второй 45-минутки «Арсенал» удвоил преимущество: в результате контратаки Мирзов получил мяч от партнера и вышел один на один с голкипером грозненцев, а следом нанес точный удар в дальний угол. Таким образом, команда Кононова одержала «сухую» победу и в 1/4 финала сыграет с «Оренбургом». Первая встреча противостояния состоится 5 декабря, ответная — 24 февраля.

Фото: пресс-служба «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»