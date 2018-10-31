Кубок России. 1/8 финала. «Арсенал» побеждает у «Ахмата» в гостях

Завершилась очередная встреча 1/8 финала Кубка России. «Ахмат» на своем поле уступил «Арсеналу».
Кубок России. 1/8 финала
АХМАТ — АРСЕНАЛ — 0:2 (0:1)
Грозный. 31 октября.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Дмитрий Сафьян (Москва).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Гащенков (Иванов, 59), Раванелли, Исмаэл, Думбия (Мбенге, 73), Митришев, Балай.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 57), Костадинов, Джорджевич.
Голы: 0:1 — Джорджевич (16), 0:2 — Мирзов (71).
Предупреждения: Гащенков (23), Исмаэл (31), Костадинов (43), Семенов (90).
9 (6) удары (в створ) 3 (4)
8 угловые 1
16 офсайды 9
1 фолы 4
58 % владения мячом 42
Туляки открыли счет уже на 16-й минуте: Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля и отдал пас на Джорджевича, а тот обыграл вратаря и поразил пустые ворота. Футболисты «Ахмата» имели несколько возможностей для ответного гола в концовке первого тайма, но не смогли реализовать свои моменты. В середине второй 45-минутки «Арсенал» удвоил преимущество: в результате контратаки Мирзов получил мяч от партнера и вышел один на один с голкипером грозненцев, а следом нанес точный удар в дальний угол. Таким образом, команда Кононова одержала «сухую» победу и в 1/4 финала сыграет с «Оренбургом». Первая встреча противостояния состоится 5 декабря, ответная — 24 февраля.
Фото: пресс-служба «Арсенала»
Источник: Еженедельник «Футбол»