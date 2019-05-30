«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой

Автор: Никола Косич 0

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Вулверхэмптона». Ранее игрок заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Сегодня стало известно, что делами 30-летнего форварда будет заниматься португальский агент Жорже Мендеш. В прошлом сезоне немало его клиентов перебрались в клуб из графства Уэст-Мидлендс.

В завершившимся сезоне «Вулверхэмптон» финишировал на 7-м месте в АПЛ и получил место в групповом этапе Лиги Европы за счет победы «Ман Сити» в Кубке Англии.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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