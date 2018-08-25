Весан Компани – 4-й игрок в истории «Манчестер Сити», который провел 250 игр за клуб

Автор: Михаил Серебряков 0

Компани

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимает на своем поле «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Молине» в эти минуты.

С первых минут в составе гостей на поле вышел защитник Венсан Компани, для которого эта встреча стала 250-й за клуб.

Таким образом, 32-летний бельгийский футболист стал четвертым футболистом в истории «Манчестер Сити», который покорил эту отметку по количеству матчей за клуб.

Ранее подобное удавалось полузащитнику Давиду Сильве (всего 252 матча в составе «Манчестер Сити»), защитнику Ричарду Данну (253) и голкиперу Джо Харту (266).

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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